Саратов попал в мем об автомобиле Tesla Cybertruck
Саратов стал городом в новом меме с автомобилем Tesla.
Пользователи соцсетей активно распространяют коллаж, где пикап Tesla Cybertruck стоит на улице российского города: в грязи и среди мусора. При этом сообщается, что якобы автомобиль находится в Саратове.
Мем получил продолжение — в одной из следующих картинок с него уже сняли колеса, поставив на кирпичи, а на борту написали нецензурное слово.
Мем с автомобилем Tesla Cybertruck
Это не первый мем с автомобилем Tesla Cybertruck. На просторах интернета гуляет немало картинок, где машину сравнивают то с гробом, то с мусорным баком, то с неумелым детским рисунком.
ИСТОЧНИК KP.RU