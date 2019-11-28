Саратов попал в мем об автомобиле Tesla Cybertruck

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-28T13:08:15+03:00

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Саратов стал городом в новом меме с автомобилем Tesla.

Пользователи соцсетей активно распространяют коллаж, где пикап Tesla Cybertruck стоит на улице российского города: в грязи и среди мусора. При этом сообщается, что якобы автомобиль находится в Саратове.

Мем получил продолжение — в одной из следующих картинок с него уже сняли колеса, поставив на кирпичи, а на борту написали нецензурное слово.

Мем с автомобилем Tesla Cybertruck

Это не первый мем с автомобилем Tesla Cybertruck. На просторах интернета гуляет немало картинок, где машину сравнивают то с гробом, то с мусорным баком, то с неумелым детским рисунком.

ИСТОЧНИК KP.RU