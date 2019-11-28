Жителям Советского района отказались смягчать приговор за хищение нефтепродуктов

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-28T12:56:09+03:00

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Советский районный суд 30 июля 2019 года приговорил четырех ранее не судимых местных жителей в возрасте от 27 до 45 лет, а также 46-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с 1 марта по 1 июня мужчины похитили нефтепродукты с местного НПЗ на общую сумму свыше 450 тыс. рублей. В этой организации работали четверо из задержанных.

Суд обязал мужчин провести от двух лет и четырех месяцев до 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

Двое граждан обжаловали приговор, поскольку по их мнению, они не виноваты, однако наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU