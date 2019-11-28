Подросток из Тверской области лишил балашовца 10 тыс. рублей
В Балашове Саратовской области местный 29-летний житель попался на удочку мошенников.
- Мужчина увидел 9 ноября на одном из сайтов объявление о продаже литых дисков для авто за 10 тыс. рублей. Созвонившись с продавцом, балашовец перевел деньги, а после номер злоумышленника оказался отключен, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Потерпевший пошел в полицию, где возбудили дело о мошенничестве.
Правоохранители установили, что деньги были переведены на номер, зарегистрированный в Тверской области.
В преступлении начали подозревать 17-летнего тверяка, ранее дважды привлекавшегося за угон.
Расследование аферы продолжается.
ГУ МВД по Саратовской области напоминает об осторожности при покупках через интернет: не делать никаких предоплат, не говорить никому информацию своей карты на обороте и коды, приходящие в смс.
Обо всех фактах мошенничества сообщайте в полицию или по телефону 02 (102 — с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU