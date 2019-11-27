2019-11-27T14:34:00+03:00
Общество

Жители Саратова и области могут пожениться 3 и 6 января

Отделы ЗАГС будут работать во время новогодних каникул
Ольга Симонова
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В Саратове и области отделы ЗАГС во время новогодних каникул сделали два дня рабочими.

- 3 и 6 января объявлены полными рабочими днями. Граждане смогут подать документы на различные регистрации актов гражданского состояния и другие услуги в течение всего рабочего дня, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Управления по делам ЗАГС правительства региона.

В эти же дни саратовцы могут связать себя узами брака.

- Новый год – хороший повод для создания семьи, — отметила руководитель управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Подать заявление на регистрацию брака можно не позднее, чем через месяц. Например, чтобы бракосочетание вам провели 3 января надо торопиться, прием заявлений закончится в эту субботу, 30 ноября, включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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