Жители Саратова и области могут пожениться 3 и 6 января
В Саратове и области отделы ЗАГС во время новогодних каникул сделали два дня рабочими.
- 3 и 6 января объявлены полными рабочими днями. Граждане смогут подать документы на различные регистрации актов гражданского состояния и другие услуги в течение всего рабочего дня, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Управления по делам ЗАГС правительства региона.
В эти же дни саратовцы могут связать себя узами брака.
- Новый год – хороший повод для создания семьи, — отметила руководитель управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.
Подать заявление на регистрацию брака можно не позднее, чем через месяц. Например, чтобы бракосочетание вам провели 3 января надо торопиться, прием заявлений закончится в эту субботу, 30 ноября, включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU