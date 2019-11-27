2019-11-27T13:31:35+03:00
Происшествия

В пятиэтажке под Энгельсом горел бывший санузел

Площадь возгорания составила 10 кв. м
Екатерина Семенова
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В поселке Приволжский Энгельсского района Саратовской области днем 26 ноября полыхал пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о горящем пятиэтажном доме поступил в 15:21.

Установлено, что горели вещи в нежилом помещении на первом этаже. Ранее там располагался санузел, впоследствии комната использовалась под склад.

Площадь пожара составила 10 кв. м. На тушение выезжали восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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