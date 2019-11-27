Саратовские эксперты обсудили развитие и обустройство общественных городских пространств

СЕГОДНЯ 09:26 2019-11-27T09:58:45+03:00

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25 ноября состоялась Rapid-Foresight сессия, направленная на решение проблем развития и обустройства общественных пространств Саратова, организованная Саратовской городской думой и Поволжским институтом управления РАНХиГС.

В сессии, проходившей на площадке ПИУ РАНХиГС, приняли участие более 50 человек, в числе которых председатель городской думы Виктор Малетин, а также депутаты Александр Абраменко, Олег Мастрюков, Светлана Глухова, Александр Бондаренко, представители бизнеса, сферы туризма и культуры: директор МУК «Клуб «Праздничный Саратов» Максим Киреев, тьютор школы бизнеса, дипломант премии «Серебряный лучник» в номинации «Развитие продвижения территорий», основатель проекта «Экспедиция выходного дня Fairing-club» Ирина Альбицкая, координатор «Fairing-Club», спикер TEDx Андрей Косяков, интернет-маркетологи Digital-агентства «Space Agency» Андрей Годунов, Иван Толмачев, Николай Сорокин, а также преподаватели и студенты ПИУ РАНХиГС, СГТУ имени Гагарина Ю. А., СГУ имени Н. Г. Чернышевского.

Глобальной целью форсайт-сессии является формирование сообщества единомышленников, готовых развивать наш город. Форсайт включал в себя несколько этапов. Началась работа с группового командного обсуждения основных трендов, выявления субъектов, влияющих на процессы, связанные с их реализацией, а также определения тех возможностей и угроз, которые могут возникнуть в ходе развития тренда.

Одной из задач, стоящих перед участниками, было формулирование нормативных актов, которыми могли быть урегулированы отношения, возникающие между субъектами при реализации трендов.

Участники плодотворно поработали на этапе проектирования при определении возможных форматов коммуникаций и технологий, то есть оптимальных путей развития выбранного командами тренда.

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Результатом сессии стали восемь проектных идей, наиболее яркими из которых были:

- Атлас лучших культурных пространств города;

- Цифровая платформа для голосования за общественные пространства;

- Проект «ГранАрт» по созданию на территории стадиона «Спартак» креативного арт-пространства для творческой молодежи Саратова;

- Проект «Электрокары для всех»;

- Акция «Культурная семья».

- Мы познакомились с уникальной социальной технологией, которая позволяет участникам прогнозировать и формировать образ будущего, в данном случае общественных пространств нашего города, а также, определив желаемый образ, договориться о действиях в его контексте, — отметил председатель Саратовской городской думы Виктор Малетин.

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Студент ПИУ РАНХиГС Анастасия Жиленкова поделилась впечатлениями от мероприятия.

- У нас сложилась живая групповая дискуссия, участники не просто оценивали вероятности и риски возникновения тех или иных условий, а занимали активную позицию и совместно выдвигали проектные идеи по развитию городских пространств, чтобы усилить положительные тренды, увеличить вероятность желаемых событий и погасить отрицательные, нежелательные тренды, — отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU