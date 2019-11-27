2019-11-27T09:55:28+03:00
Происшествия

В Саратове пьяный мужчина сломал нос полицейскому в служебном авто

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Саратове будут судить 38-летнего мужчину, которого обвиняют в насилии к представителю власти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину гражданин признал полностью.

Следствие полагает, что 22 сентября сотрудники полиции во время патрулирования увидели на улице Белоглинская лежащего мужчину. На первый взгляд, он не подавал признаков жизни, поэтому правоохранители бросились ему на помощь. Но оказалось, что он просто был пьян.

Полицейские усадили его в служебный автомобиль, чтобы отвезти нетрезвого в больницу на освидетельствование. Но тот пришел в себя и впал в ярость. Он ударил сидевшего рядом сотрудника ППС кулаком в лицо и сломал ему нос.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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