Похититель iPhone не смог его разблокировать и выбросил в Глебучев овраг
Мужчина украл телефон из кафе на Московской
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В Саратове задержали похитителя iPhone.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявление о краже поступило 12 ноября от администратора кафе на Московской, 9.
По словам заявительницы, неизвестный позарился на оставленный без присмотра на барной стойке iPhone 6+. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — ранее неоднократно судимого 30-летнего мужчину.
Задержанный во всем признался и рассказал, что не смог разблокировать телефон, поэтому выбросил его в Глебучев овраг.
ИСТОЧНИК KP.RU