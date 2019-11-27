2019-11-27T08:45:58+03:00
Происшествия

Похититель iPhone не смог его разблокировать и выбросил в Глебучев овраг

Мужчина украл телефон из кафе на Московской
Екатерина Семенова
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В Саратове задержали похитителя iPhone.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявление о краже поступило 12 ноября от администратора кафе на Московской, 9.

По словам заявительницы, неизвестный позарился на оставленный без присмотра на барной стойке iPhone 6+. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — ранее неоднократно судимого 30-летнего мужчину.

Задержанный во всем признался и рассказал, что не смог разблокировать телефон, поэтому выбросил его в Глебучев овраг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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