В Дергачах мужчину заставили освободить чужой гараж

СЕГОДНЯ 14:18 2019-11-26T14:43:28+03:00

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Судебные приставы исполнили решение суда о том, чтобы обязать гражданина не чинить препятствия в пользовании нежилым помещением производственного гаража в Дергачевском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина попытался обжаловать решение, однако его оставили без изменения.

Поскольку по хорошему он оставлять гараж не хотел, на адрес местонахождения помещения выехал пристав и вручил должнику требование об исполнении решения суда и сказал, что за отказом в исполнении могут последовать принудительные меры, в том числе взыскание исполнительского сбора.

В итоге гараж освободили от вещей, а ключи передали представителю взыскателя.

ИСТОЧНИК KP.RU