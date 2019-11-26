Саратовцев предупреждают о риске ДТП и плохой работе транспорта из-за тумана

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-26T13:57:39+03:00

Температура может опуститься до -15 градусов

Изменить размер текста: A A

В Саратове ночью 26-27 и в первую половину суток 27 ноября ожидается туман с видимостью 500 и менее метров, а также изморозь менее 20 мм.

- Возможно повышение риска возникновения ДТП и затруднение в работе транспорта, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Ветер будет дуть ночью с юго-востока со скоростью 3–8 м/с, а днем — 5–10 м/с.

Температура ночью может опуститься до −15 градусов, а днем будет колебаться: −5…−7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU