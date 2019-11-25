Грабитель в Ершове избивал пенсионерку железным прутом, пока она не призналась, что прячет деньги за иконой Богородицы

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-25T15:56:31+03:00

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Полиция Ершовского района раскрыла грабеж у 79-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ночью гражданка услышала шум на кухне, а потом увидела мужской силуэт. Незваный гость избивал ее железным прутом и грубым голосом требовал отдать деньги.

Пенсионерка не выдержала и показала, что 25 тыс. рублей лежат у нее на кухне за иконой Богородицы.

Менее суток потребовалось на то, чтобы найти злоумышленника. Отчасти его выдал особый грубый тембр голоса.

Мужчина рассказал, что постоянной работы у него не было, поэтому нужда в деньгах толкнула на такое преступление.

На гражданина завели уголовное дело, не исключено, что он может быть причастен к аналогичным злодеяниям на территории района.

ИСТОЧНИК KP.RU