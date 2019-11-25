Грабитель в Ершове избивал пенсионерку железным прутом, пока она не призналась, что прячет деньги за иконой Богородицы
Полиция Ершовского района раскрыла грабеж у 79-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ночью гражданка услышала шум на кухне, а потом увидела мужской силуэт. Незваный гость избивал ее железным прутом и грубым голосом требовал отдать деньги.
Пенсионерка не выдержала и показала, что 25 тыс. рублей лежат у нее на кухне за иконой Богородицы.
Менее суток потребовалось на то, чтобы найти злоумышленника. Отчасти его выдал особый грубый тембр голоса.
Мужчина рассказал, что постоянной работы у него не было, поэтому нужда в деньгах толкнула на такое преступление.
На гражданина завели уголовное дело, не исключено, что он может быть причастен к аналогичным злодеяниям на территории района.
ИСТОЧНИК KP.RU