В Саратове девушка украла и сдала в комиссионку телевизор
Деньги она потратила на себя
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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 34-летней местной жительницы на улице Лермонтова в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 22 по 23 октября квартиранты украли телевизор марки LG стоимостью 6 тыс. рублей.
Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 19-летняя местная жительница, которая во всем призналась.
Выяснилось, что гражданка сдала технику в комиссионный магазин, а деньги потратила на себя.
На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU