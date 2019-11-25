В Саратове девушка украла и сдала в комиссионку телевизор

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-25T13:55:03+03:00

Деньги она потратила на себя

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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 34-летней местной жительницы на улице Лермонтова в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 22 по 23 октября квартиранты украли телевизор марки LG стоимостью 6 тыс. рублей.

Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 19-летняя местная жительница, которая во всем призналась.

Выяснилось, что гражданка сдала технику в комиссионный магазин, а деньги потратила на себя.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU