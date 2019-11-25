2019-11-25T10:39:10+03:00
Общество

Вячеслав Володин отметил отсутствие стиля в предуниверсарии

Однотонные краски в учебном заведении вызвали критику спикера ГД
Дарья Вострикова
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Вячеслав Володин покритиковал подрядчиков в Предуниверсарии за отсутствие стиляВячеслав Володин покритиковал подрядчиков в Предуниверсарии за отсутствие стиляФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 25 ноября, Вячеслав Володин посетил предуниверсарий сразу после стройплощадки в микрорайоне «Звезда».

Он осмотрел комнаты, коридоры, концертный зал на 48 человек и отметил, что здесь можно показывать фильмы.

Критику вызвала цветовая гамма в оформлении интерьеров, а именно — обилие одного и того же цвета.

- Вы здесь должны учиться, показать то, чего нет еще нигде. Мелочей не бывает, — подчеркнул Володин, отмечая, что строительство в общем идет.

- Главное не спешка и какие-то даты, к которым нужно завершить, а качество и еще раз качество, в спокойном режиме. Это определит работу предуниверсария, чтобы не пришлось потом переделывать, — сказал председатель ГД.

- Недостаточное внимание уделяется стилю, цвету. Нужно изучать подходы других подобных учреждений, — подчеркнул Володин. Он призвал Минобраз не идти на поводу у подрядчиков в выборе цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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