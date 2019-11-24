2019-11-24T14:35:01+03:00
Общество

Володин: Парк в Петровске должен соответствовать стандартам Москвы

Председатель Госдумы рекомендовал заменить дорожную плитку на более яркую
Екатерина Семенова
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Вяеслав Володин, председатель Государственной думы России, начал свой рабочий визит в Саратовскую область 24 ноября с Петровского района.

Он, в частности, осмотрел городской парк Петровска, где продолжается реконструкция. Там уже завершены земляные работы, ведется прокладка коммуникаций. Запланирована укладка бордюров. В парке установлено 59 фонарей, а также лавочки и урны. Имеется плоскостной фонтан.

По мнению Володина, следует выровнять грунт, на который должна быть уложена плитка, а также доработать неровности – иначе во время осадков там будет скапливаться вода. Кроме того, необходимо обустроить систему дренажа для газонов.

Также он посоветовал внести разнообразие в цветовую гамму дорожек, а не укладывать все серой брусчаткой.

По мнению председателя ГД, парк в Петровске должен соответствовать стандартам Москвы и других стран.

Напомним, реконструкция парка началась после того, как в 2017 году местные жители попросили Вячеслава Володина помочь в обустройстве зоны отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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