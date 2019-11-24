У Дворца спорта в Саратове в ДТП оторвало голову женщине

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-24T08:30:21+03:00

Очевидцы считают, что иномарка неслась на большой скорости [видео]

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Ночью в воскресенье в Саратове произошло ДТП, которое унесло жизнь женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 00:30 напротив Дворца спорта, по Чернышевского, 56.

По предварительной версии, 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg допустил наезд на 55-летнюю женщину. Она погибла на месте.

Фото соцсетей

Очевидцы утверждают, что скорость иномарки была очень высокой. От удара женщине оторвало голову, так что та отлетела на десяток метров.

При этом пострадал супруг женщины, ему была оказана медицинская помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/745683" frameborder="0"></iframe> ДТП на Чернышевского.

ИСТОЧНИК KP.RU