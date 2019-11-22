Жительница Саратова приняла птицу за паука и вызвала спасателей
Птицу выпустили на волю [фото]
Фото Саратовского городской службы спасения
Изменить размер текста:
Жительница Саратова вызвала спасателей, испугавшись паука.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, по словам женщины-инвалида, огромный паук находится на кухне ее квартиры на улице Жуковского, 9а.
На место выехали спасатели. Они демонтировали решетку вытяжки на кухне и обнаружили незваного гостя. Это оказался не паук, а дикая птица.
Фото Саратовского городской службы спасения
Птицу выпустили на волю.
ИСТОЧНИК KP.RU