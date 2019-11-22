Жительница Саратова приняла птицу за паука и вызвала спасателей

СЕГОДНЯ 18:21 2019-11-22T18:21:42+03:00

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Жительница Саратова вызвала спасателей, испугавшись паука.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, по словам женщины-инвалида, огромный паук находится на кухне ее квартиры на улице Жуковского, 9а.

На место выехали спасатели. Они демонтировали решетку вытяжки на кухне и обнаружили незваного гостя. Это оказался не паук, а дикая птица.

Фото Саратовского городской службы спасения

Птицу выпустили на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU