2019-11-22T16:34:12+03:00
Общество

Радаев потребовал доработать перила в детсаду Ершова

В декабре откроется пристройка к детсаду
Ольга СИМОНОВА
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Валерий Радаев в новом помещении детсада в ЕршовеВалерий Радаев в новом помещении детсада в ЕршовеФото: Ольга Симонова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 22 ноября, осмотрел вводящуюся в строй пристройку детсада «Машенька» в Ершове.

Помещение было построено благодаря нацпроекту «Демография». Всего в детсаду будут пребывать 180 детей.

- Скоро придёт мебель, с декабря можно начать работу, — сказал глава региона, осмотрев учреждение.

Также у Радаева были и замечания.

- Надо поправить вам их, чтобы не поранить детям ручки, — сказал губернатор о перилах лестницы.

Во время осмотра также было отмечено, что в районе детсада много семей, и увеличение площади как раз им поможет: увеличение мест, возможность избежать очередей в детсад.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

ИСТОЧНИК KP.RU

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