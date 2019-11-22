Радаев потребовал доработать перила в детсаду Ершова

СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-22T16:34:12+03:00

Валерий Радаев в новом помещении детсада в Ершове Фото: Ольга Симонова

В декабре откроется пристройка к детсаду

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 22 ноября, осмотрел вводящуюся в строй пристройку детсада «Машенька» в Ершове.

Помещение было построено благодаря нацпроекту «Демография». Всего в детсаду будут пребывать 180 детей.

- Скоро придёт мебель, с декабря можно начать работу, — сказал глава региона, осмотрев учреждение.

Также у Радаева были и замечания.

- Надо поправить вам их, чтобы не поранить детям ручки, — сказал губернатор о перилах лестницы.

Во время осмотра также было отмечено, что в районе детсада много семей, и увеличение площади как раз им поможет: увеличение мест, возможность избежать очередей в детсад.

ИСТОЧНИК KP.RU