Радаев потребовал доработать перила в детсаду Ершова
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 22 ноября, осмотрел вводящуюся в строй пристройку детсада «Машенька» в Ершове.
Помещение было построено благодаря нацпроекту «Демография». Всего в детсаду будут пребывать 180 детей.
- Скоро придёт мебель, с декабря можно начать работу, — сказал глава региона, осмотрев учреждение.
Также у Радаева были и замечания.
- Надо поправить вам их, чтобы не поранить детям ручки, — сказал губернатор о перилах лестницы.
Во время осмотра также было отмечено, что в районе детсада много семей, и увеличение площади как раз им поможет: увеличение мест, возможность избежать очередей в детсад.
.Фото: Ольга Симонова
ИСТОЧНИК KP.RU