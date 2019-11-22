Все возможно: саратовцы узнали, как раскачать свой бизнес

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-22T16:15:26+03:00

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Сегодня саратовские предприниматели собрались в историческом парке «Россия - моя история» на форум «Стартап Саратов». Организатор - Центр «Мой бизнес» при поддержке министерства экономического развития региона. Организационные партнеры форума — ФГБУ «Координационный центр МПК по ВТ» и Ассоциация молодых предпринимателей России.

Мероприятие разделено на три части: бизнес-игра, выступление футуролога Джима Колесникова на тему «Как изменится мир за 30 лет, или как возглавить дебош, который нельзя предотвратить», работа по секциям.

В рамках деловой программы форума гостей ждет выступление 10 экспертов федерального уровня, а также представителей Венчурного фонда Саратовской области и предпринимателей.

В зале собрались несколько сотен человек

До начала мероприятия предприниматели состязались в ловкости, мелкой моторике, внимательности, реакции и логике на специальных площадках. За участие и победу в конкурсах они получали деньги, которые можно было потратить на приз-сувенир или билет для лотереи.

После этого гости собрались в большом зале, чтобы не упустить ни одного слова приглашенных экспертов и спикеров.

- Это уже третье за этот год по этой тематике мероприятие. Оно проводится Центром поддержки предпринимателя «Мой бизнес», который министерство экономического развития создало в прошлом году в числе лишь трех субъектов РФ в рамках пилотного проекта, и сегодня этот Центр предоставляет 86 услуг инфраструктуры и более 90 государственных муниципальных услуг для бизнеса, то есть работает режим «одно окна», и есть возможность получения сервисной поддержки на всех этапах

ИСТОЧНИК KP.RU