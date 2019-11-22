2019-11-22T16:09:57+03:00
Общество

«Макдоналдс» в Балаково оштрафовали на 100 тысяч рублей

Бургеры и картофель на вынос продавали без маркировки
Дарья Вострикова
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Арбитражный суд Саратовской области поддержал решение Роспотребнадзора оштрафовать балаковский «Макдональс» на 100 тыс. рублей.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области приехало с проверкой в фастфуд и обнаружила, что еду через окно «Макавто» продают без маркировок. Это не соответствует требованиям Таможенного союза.

В организации объяснили, что маркировки нет, поскольку продукцию продают на вынос, то есть не оказывая услуги общественного питания. В таком случае, по ее мнению, все законно и легально. Поэтому «Макдоналдс» подал иск об отмене и признании незаконным постановления надзорного органа.

По решению суда заведение общепита признали виновным в административном правонарушении и оштрафовали на 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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