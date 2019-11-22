В Саратове заново построят три дороги в 2020 году
Приоритет отдается дорогам с существенным трафиком
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Сегодня, 22 ноября, заместитель председателя городского комитета дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Сергей Кузнецов рассказал о строительстве трех дорог в Саратове к 2020 году.
Речь идет о тех трассах, где проезжают много машин и есть проблемы с проездом, улицах Зыбина, Гришаева и Менякина.
Уже готовы документы, с наступлением тепла начнется строительство.
ИСТОЧНИК KP.RU