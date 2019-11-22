В Саратове заново построят три дороги в 2020 году

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-22T15:49:57+03:00

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Сегодня, 22 ноября, заместитель председателя городского комитета дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Сергей Кузнецов рассказал о строительстве трех дорог в Саратове к 2020 году.

Речь идет о тех трассах, где проезжают много машин и есть проблемы с проездом, улицах Зыбина, Гришаева и Менякина.

Уже готовы документы, с наступлением тепла начнется строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU