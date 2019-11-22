В Ершове открылся обновленный стадион «Юность»
В Ершове Саратовской области сегодня, 22 ноября, прошло торжественное открытие стадиона «Юность».
Спортобъект долгое время простаивал, там никто не занимался, и жители обратились к спикеру ГД Вячеславу Володину за помощью в реанимации объекта. В 2018 году работы начались, они шли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта "Демография".
Торжественное открытие посетили чиновники во главе с губернаторомФото: Ольга Симонова
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутат Госдумы Николай Панков, региональная и муниципальная власть, строители - мы смогли выполнить обещание перед жителями, — сказал губернатор Радаев, который прибыл на торжественную церемонию открытия стадиона.
Теперь на обновленном спортивном объекте все желающие могут играть в баскетбол, футбол, в частности, зимний, заниматься на тренажёрах, сдавать нормы Гто и другое.
.Фото: Ольга Симонова
На проект потратили 97 млн рублей, в их числе средства, выделенные из федерального бюджета.
Также во время открытия губернатор вручил благодарственные письма работникам фирмы «Стройстандарт».
.Фото: Ольга Симонова
ИСТОЧНИК KP.RU