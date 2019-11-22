В Саратове отпраздновали день матери

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-22T15:17:15+03:00

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Сегодня, 22 ноября, во Дворце творчества детей и молодежи имени Олега Табакова прошел концерт, посвященный Дню матери. В нем приняли участие Глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев, общественники, депутаты и другие.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, глава города поздравил матерей Саратова и отметил, что это большой дар и счастье, но также и большая ответственность, огромный труд и отдача себя. Женщин наградили свидетельствами и подарками за большой вклад в воспитание подрастающего поколения и сохранение лучших семейных традиций.

Для гостей выступила Анастасия Кузнецова, Сергей Букаев, Елизавета Лозенкова, эстрадный вокальный ансамбль «Эксклюзив» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU