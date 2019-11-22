2019-11-22T15:09:56+03:00
Происшествия

Саратовская прокуратура закрыла 118 сайтов по продаже документов об образовании

Зайти на интернет-ресурс мог любой
Дарья Вострикова
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Прокуратура Саратовской области выявила в интернете сайты, содержащие информацию, пропагандирующую возможность покупки документов об образовании.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на 118 сайтах рассказывалось о способах приобретения без обучения справок о тестировании по русскому языку, дипломов, аттестатов и результатов ЕГЭ.

Попасть на интернет-ресурс мог любой.

Прокуратура направила в суд иски о признании информации незаконной, эти требования удовлетворены, доступ к сайтам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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