Саратовская прокуратура закрыла 118 сайтов по продаже документов об образовании
Зайти на интернет-ресурс мог любой
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Прокуратура Саратовской области выявила в интернете сайты, содержащие информацию, пропагандирующую возможность покупки документов об образовании.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на 118 сайтах рассказывалось о способах приобретения без обучения справок о тестировании по русскому языку, дипломов, аттестатов и результатов ЕГЭ.
Попасть на интернет-ресурс мог любой.
Прокуратура направила в суд иски о признании информации незаконной, эти требования удовлетворены, доступ к сайтам заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU