2019-11-22T15:07:13+03:00
Общество

В Саратове отметят День морской пехоты

Мероприятия пройдут 23 ноября
Дарья Вострикова
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В Саратове 23 ноября пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Дня морской пехоты России. Согласно приказу Главнокомандующего Военно-морского Флота Российской Федерации этот праздник отмечается 27 ноября.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, в Парке Победы на Соколовой горе в 11:00 остоится церемония возложения цветов к памятнику «Землякам, погибшим в локальных войнах»

Затем тематическое мероприятие состоится в конференц-зале историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы».

Участие примут ветераны морской пехоты и Вооруженных Сил, а также учащиеся военно-патриотических классов и члены молодежных патриотических объединений Саратова и районов Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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