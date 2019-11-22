В Саратовской области снизился прожиточный минимум
Для всех категорий населения
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Прожиточный минимум на душу населения Саратовской области уменьшился.
Об этом гласит постановление правительства региона за подписью вице-губернатора Александра Стрелюхина.
Согласно документу, каждый человек должен получать 9339 рублей, в прошлом квартале сумма составляла 9521.
Трудоспособным гражданам положено 10092 рубля( было 10276), пенсионерам – 7742 рубля (против 7893), детям – 9478 рублей ( ранее 9708).
ИСТОЧНИК KP.RU