2019-11-22T13:48:58+03:00
Общество

В Саратовской области снизился прожиточный минимум

Для всех категорий населения
Дарья Вострикова
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Прожиточный минимум на душу населения Саратовской области уменьшился.

Об этом гласит постановление правительства региона за подписью вице-губернатора Александра Стрелюхина.

Согласно документу, каждый человек должен получать 9339 рублей, в прошлом квартале сумма составляла 9521.

Трудоспособным гражданам положено 10092 рубля( было 10276), пенсионерам – 7742 рубля (против 7893), детям – 9478 рублей ( ранее 9708).

ИСТОЧНИК KP.RU

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