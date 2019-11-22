2019-11-22T13:25:51+03:00
Происшествия

В Вольске заключенный получил срок за самоутверждение перед сокамерниками

Мужчина обругал и пригрозил убить охранника учреждения
Дарья Вострикова
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Суд признал 23-летнего парня виновным в деорганизации ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по Саратовской области, расположенном в Вольске.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 3 июня 2019 года утром заключенных выводили на прогулку, однако некоторые из них отказались выходить. В ответ на законные требования инспектора отдела режима и надзора отправиться на улицу, 23-летний заключенный стал проявлять агрессию.

Сначала он высказался нецензурными словами, а потом заявил всем присутствующим о намерении убить инспектора, чтобы самоутвердиться перед сокамерниками. Парня не смущало даже присутствие представителей руководства СИЗО.

Его деструктивные действия заснял камера видеонаблюдения.

Юноша признал свою вину, ему назначили 2,5 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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