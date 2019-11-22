У саратовских министров появились два новых зама

СЕГОДНЯ 13:08 2019-11-22T14:30:17+03:00

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Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин подписал постановление, согласно которому в правительстве региона появились две новые должности.

Документ размещен на сайте официального публикатора правовой информации.

Штат управления делами правительства Саратовской области увеличится до 69 человек, поскольку у его главы Павла Точилкина появится новый заместитель.

Кроме того, у министра по делам территориальных образований Сергея Зюзина появится второй заместитель, а штат вырастет до 23 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU