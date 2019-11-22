На ночную регистрацию брака в Саратове записались 9 пар молодоженов

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-22T13:04:22+03:00

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До конца 2019 года органы ЗАГС Саратовской области проведут еще одну ночную регистрацию браков. Для этого выбрана очередная «красивая» дата – 19 декабря (19.12.19)

Как рассказала на брифинге начальник Саратовского областного управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева, оформление ночной регистрации будет сделано в стиле «Бенефис любви» - очевидная связь с завершающимся годом театра.

- В выборе стиля принимали участие посетители ЗАГСа, - отметила Пономарева.

На этот необычный формат регистрации брака уже записались девять пар. Не исключено, что их количество увеличится, если кто-то из зарегистрированных на другие даты решит поменять день свадьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU