В Балакове на пожаре пострадала пенсионерка

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-22T11:54:57+03:00

Из горящего дома эвакуировали 20 человек

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В Балакове Саратовской области горел жилой дом на улице Вокзальная.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 17:15.

Горели вещи в общем коридоре на третьем этаже. Площадь возгорания составила 12 кв. м. На место выезжали 15 пожарных. Потребовалась эвакуация 20 человек.

Госпитализирована пенсионерка — она отравилась продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU