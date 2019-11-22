В Балакове на пожаре пострадала пенсионерка
Из горящего дома эвакуировали 20 человек
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В Балакове Саратовской области горел жилой дом на улице Вокзальная.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 17:15.
Горели вещи в общем коридоре на третьем этаже. Площадь возгорания составила 12 кв. м. На место выезжали 15 пожарных. Потребовалась эвакуация 20 человек.
Госпитализирована пенсионерка — она отравилась продуктами горения.
ИСТОЧНИК KP.RU