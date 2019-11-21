На Полезных завтраках в Саратове раскрывают секреты ведения успешного бизнеса

СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-21T16:34:42+03:00

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В Саратове 21 ноября прошел Полезный завтрак - неформальная встреча бизнесменов, как уже состоявшихся, так и начинающих. В одной из кофеен в центре города собрались те, кому интересно поделится своими наработками, задать вопросы коллегам по предпринимательскому цеху, услышать что-то новое.

Это очередной Полезный завтрак – один из серии мероприятий, которые проводятся при активном участии саратовского отделения объединения предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» и при поддержке министерства экономического развития области. Они действуют в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На Полезный завтрак может прийти любой желающий, чтобы пообщаться со специалистами и экспертами в самых разных областях. Самое ценное в этих встречах то, что можно поговорить непосредственно со специалистами и практиками, задать им прямые вопросы и получить ответы, завязать новые - полезные и выгодные - знакомства, найти клиентов, партнеров и опытных специалистов для бизнеса. На каждом завтраке выступает заранее обозначенный спикер, который рассказывает о своем опыте создания и работы в бизнесе.

Сегодня о том, что такое «большая идея как цель жизни и основа бизнеса» рассуждал врач-нейрохирург, военный врач истребительной авиации, а ныне руководитель клиники «Противоболевой центр» Дмитрий Селезнёв. Он затронул очень важные для каждого предпринимателя темы – как не только заниматься любимым делом, но и зарабатывать? Как настроить бизнес изнутри? Где взять клонов себя, чтобы всё работало как часы и приносило не только деньги, но и удовольствие?

Своего рода наставничество в рамках Полезных завтраков воспринимается всеми собравшимися как естественная сторона постоянного обучения, которым занимается каждый предприниматель.

Наталья Попова, основатель швейного производства, рассказала, что не в первый раз на Полезном завтраке.

- Это очень полезно каждому иногда выбираться из раковины своих забот и слышать, чем живут другие, и много интересных идей я услышала именно здесь, в общении с коллегами. Когда я пришла первый раз, получила столько важнейшей для меня информации, о которой даже не подозревала. Я стала работать с Фондом поддержки экспорта. Мне помогали участием в выставках, я получила серьезный финансовый заем под разумные проценты. Молодые сюда идут именно за тем, чтобы получить мощный толчок к развитию. Я прихожу сюда и учить сама, и учиться у других, - рассказала Наталия.

«Полезные завтраки» проходят каждый четверг в 10:00 в кофейне ТЦ «Архипелаг» (Саратов, ул. Московская, 134/146).

ИСТОЧНИК KP.RU