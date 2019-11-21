Саратовский дивизион психоневрологического диспансера стал лучшим в соревнованиях по мини-футболу
Победитель определился на Всероссийском фестивале
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С 18 по 24 ноября в Санкт-Петербурге проходит Всероссийский фестиваль «Спорт и творчество». Это самое массовое мероприятие в России для людей с ментальными нарушениями. Фестиваль приурочен к Всемирной декаде инвалидов.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, саратовская команда из Адоевщинского ПНИ одержала победу над командой из Тульской области со счетом 7:0, завоевав почётное 1 место.
По итогам соревнований лучшим игроком Саратовского дивизиона признан Игорь Коровников.
ИСТОЧНИК KP.RU