В декабре начнется расчистка водохранилища на реке Еруслан

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-21T16:24:57+03:00

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В Саратовской области водохранилище у реки Еруслан в селе Семеновка, будут расчищать в декабре 2019 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, определенный по аукциону подрядчик должен будет удалить с ложа водного объекта иловые наносные отложения, растительность, остатки древесины и мусор.

Первый этап расчистки узкой части водохранилища, рассчитан до 30 ноября 2021 года, планируемый объем выемки донных отложений на участке протяженностью 4 828 км составит более 274 тыс. м3.

Второй этап, широкой части водохранилища, приходится на 2021-2023 год.

ИСТОЧНИК KP.RU