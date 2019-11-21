Уволенный за рукоприкладство полицейский из Пугачева попытался восстановиться в должности

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-21T16:21:07+03:00

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В Саратове судебная коллегия областного суда признала незаконным восстановление на работе бывшего сотрудника полиции Ю. Туктарова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, ранее оперативный дежурный в отделе полиции №2 Пугачева был уволен, после того, как поднял руку на посетителя.

Видео было распространено в интернете. На нем запечатлено, как Туктаров грубо разговаривает с мужчиной, который в тот момент общался по мобильному телефону. Также он вышел в коридор и несколько раз толкнул мужчину об стену, а также ударил ногой.

Туктаров был уволен, как опорочивший честь сотрудника органов внутренних дел. Однако мужчина опротестовал такое решение о обратился в суд первой инстанции. После этого его восстановили в должности, так как суд не увидел доказательств преступления. Туктарову также выплатили средства, которые он недополучил в связи с увольнением.

Областной суд проверил вынесенное решение и не согласился с выводами. Запись с камеры видеонаблюдения подтверждает, что Туктаров совершил преступление.

В итоге сотрудник полиции все же был уволен.

ИСТОЧНИК KP.RU