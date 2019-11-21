В Энгельсе молодежь узнала об играх народов мира

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-21T16:14:31+03:00

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В энгельсском подростково-молодёжном клубе «Мечта» прошел праздник «Игры народов мира» в рамках празднования Международного дня толерантности.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, ребята узнали о понятии «толерантность», важности быть терпимее и уважать других людей.

Ребята, разбившись на команды, играли в игры народов разных национальностей на сплочение и взаимопонимание, узнали их обычаи и традиции смогли окунуться в атмосферу дружбы и взаимопонимания. По окончании мероприятия была проведена творческая работа «Народная мудрость», ребята собирали разрезанные на слова пословицы об играх.

ИСТОЧНИК KP.RU