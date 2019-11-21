2019-11-21T16:12:10+03:00
Происшествия

Саратовцам рассказали, как защитить дачу

Есть несколько простых правил
Дарья Вострикова
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Саратовская полиция рассказала местным жителям, как защитить свою дачу от нашествия злоумышленников.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, лучше не оставлять на участке ценные вещи, чаще навещать свое жилье и попросить соседей присматривать за домом.

Нужно установить крепкие двери со сложными замками и поставить на окна решетки, а в случае потери ключей, срочно заменить замки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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