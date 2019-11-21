Саратовский спортсмен стал лучшим на всероссийских соревнованиях

СЕГОДНЯ 16:07 2019-11-21T16:07:19+03:00

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С 17 по 21 ноября в Орле прошли Всероссийские юниорские и юношеские рейтинговые соревнования по бадминтону «Встающие на крыло».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в турнире приняли участие более 250 спортсменов из Москвы, Московской области, Орловской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Калужской, Республик Татарстан, Башкортостан и др.

Так, двое саратовских спортсменов взяли призовые места: Егор Савченко стал лучшим мужском парном разряде, он же с Ульяной Губановой получил бронзу в смешанном парном разряде.

ИСТОЧНИК KP.RU