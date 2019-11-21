Директора филиала вуза в Саратове задержали за хищения

СЕГОДНЯ 16:02 2019-11-21T16:02:28+03:00

Следствие считает, что он незаконно выписал себе премий на 38 тыс. рублей

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В Саратове сотрудники УЭБиПК ГУ МВД задержали директора филиала вуза.

Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, в рамках уголовного дела о присвоении и растрате выявлены дополнительные эпизоды.

Предварительно установлено, что директор филиала Института государства и права Российской академии наук Александр Малько незаконно выписывал себе премии, выплаты и стимулирующие надбавки. Всего выявлено семь эпизодов преступной деятельности. Сумма ущерба с 2012 по 2018 годы превысила 38 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU