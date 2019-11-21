В Ивантеевском районе обнаружили подозрительную пшеницу

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-21T15:53:37+03:00

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Инспектор Управления Россельхознадзора по Саратовской области в ноябре 2019 года, при проведении карантинного фитосанитарного контроля обнаружил 910 тонн опасной пшеницы из Ивантеевского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в количестве одной штуки на килограмм в зерне находится горчак ползучий, один из самых вредоносных сорняков.

Партию отправили на подработку.

ИСТОЧНИК KP.RU