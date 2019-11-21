2019-11-21T15:49:41+03:00
Общество

Минстрой: аэродром в Дубках останется на прежнем месте

Его судьбу обсудили в Минстрое
Екатерина Семенова
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В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области обсудили судьбу аэродрома в поселке Дубки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, совещание прошло совместно с администрацией района. Темой обсуждения стало приведение разрешительной документации в соотвествие с требованиями Воздушного кодекса.

- Вопросы изменения границ территории аэродрома, переноса его на другое место, а, тем более, застройки территории аэродрома объектами капитального строительства иного назначения, министерством строительства и ЖКХ области никогда не рассматривался и не будет рассматриваться. Аэродром останется на прежнем месте, так как имеет давнюю историю, связанную с жизнью и подвигом первого космонавта земли Ю.А.Гагарина, — подчеркнули в Минстрое.

Ранее, на Совете по инвестициям, отмечалось, что аэродром в Дубках может быть перенесен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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