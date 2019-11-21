В Саратовской области ищут двух пропавших без вести
При себе у них есть только паспорт
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Саратовская полиция ищет двух пропавших граждан из Дергачевского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области, ищут 30-летнюю Юлию Боровик, которая в конце апреля уехала в областной центр и о ней ничего не известно.
С середины сентября ничего не известно о 56-летнем Самигуле Кинскалиеве, который бесследно уехал из поселка Красноозерный.
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При себе у пропавших людей были только паспорта.
Всех, кто что-либо знает о их местонахождении, просят сообщать по телефонам: 02, 8(84563) 2-18-59, 937-221-60-60.
ИСТОЧНИК KP.RU