2019-11-21T15:28:06+03:00
Общество

В Саратовской области ищут двух пропавших без вести

При себе у них есть только паспорт
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Саратовская полиция ищет двух пропавших граждан из Дергачевского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области, ищут 30-летнюю Юлию Боровик, которая в конце апреля уехала в областной центр и о ней ничего не известно.

С середины сентября ничего не известно о 56-летнем Самигуле Кинскалиеве, который бесследно уехал из поселка Красноозерный.

.

.

При себе у пропавших людей были только паспорта.

Всех, кто что-либо знает о их местонахождении, просят сообщать по телефонам: 02, 8(84563) 2-18-59, 937-221-60-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юлия Литневская поблагодарила своих подписчиков
На Полезных завтраках в Саратове раскрывают секреты ведения успешного бизнеса
Саратовский дивизион психоневрологического диспансера стал лучшим в соревнованиях по мини-футболу
Воспитанник школы-интерната из Широкого Буерака выиграл конкурс социальных проектов
В декабре начнется расчистка водохранилища на реке Еруслан
Уволенный за рукоприкладство полицейский из Пугачева попытался восстановиться в должности
В Энгельсе молодежь узнала об играх народов мира
Саратовцам рассказали, как защитить дачу
Саратовский спортсмен стал лучшим на всероссийских соревнованиях
Панков: В бюджете учтены задачи, поставленные Володиным по развитию регионов
Директора филиала вуза в Саратове задержали за хищения
В Ивантеевском районе обнаружили подозрительную пшеницу
Минстрой: аэродром в Дубках останется на прежнем месте
Хозяин сгоревшего гаража в Вольске получил 440 тыс. рублей по страховке
Сроки окончания реконструкции цирка в Саратове не назначены
Саратовский кикбоксер признан заслуженным мастером спорта
В Вольске приставы забрали у матери трех детей
Володин рассказал, какие объекты Саратовской области включены в бюджет РФ на 2020 год
Без отопления остались дома на Большой Затонской в Саратове