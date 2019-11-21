Сроки окончания реконструкции цирка в Саратове не назначены

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-21T15:19:40+03:00

Ремонт здания не могут закончить уже несколько лет

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Реконструкцию цирка имени Братьев Никитиных в Саратове третий год не могут довести до конца.

На объекте до 20 декабря 2019 года трудится столичная компания «Равелин», в октябре заключили еще один договор с подрядчиками на 58,46 млн рублей, до конца ноября ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» планирует разместить тендер на 60,4 млн рублей на третий этап ремонтно-реставрационных работ.

Заместитель председателя правительства региона Валентина Гречушкина на заседании рабочей группы в областной думе рассказала, что строительство задерживается из-за ввода новых противопожарных мер безопасности. При этом, по ее словам, проект дорабатывается, работа кипит, обсуждения по цирку идут каждую неделю, но определенной даты она назвать не смогла.

Тема реконструкции цирка не оставила равнодушными саратовских депутатов, которые решили обратиться в министерство культуры РФ по поводу этого федерального проекта

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Напомним, в начале сентября объект посещал Валерий Радаев и призвал заканчивать все до конца года и печатать афишы для представлений.

ИСТОЧНИК KP.RU