В Вольске приставы забрали у матери трех детей

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-21T15:12:23+03:00

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В Вольске Саратовской области приставы забрали из неблагополучной семьи трех детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, дети в возрасте 1, 3 и 4-х лет жили с матерью в антисанитарных условиях и часто оставались одни.

По иску местной администрации, 23-летнюю женщину лишили родительских прав. После этого приставы изъяли детей и передали их органам опеки и попечительства. Кроме того, женщина обязана выплачивать алименты.

Вернуть детей она сможет лишь если обратиться в суд и представит доказательства об исправлении.

ИСТОЧНИК KP.RU