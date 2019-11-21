В Вольске приставы забрали у матери трех детей
Малыши проживали в антисанитарных условиях
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В Вольске Саратовской области приставы забрали из неблагополучной семьи трех детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, дети в возрасте 1, 3 и 4-х лет жили с матерью в антисанитарных условиях и часто оставались одни.
По иску местной администрации, 23-летнюю женщину лишили родительских прав. После этого приставы изъяли детей и передали их органам опеки и попечительства. Кроме того, женщина обязана выплачивать алименты.
Вернуть детей она сможет лишь если обратиться в суд и представит доказательства об исправлении.
ИСТОЧНИК KP.RU