Жительница Балтая не смогла подкупить дорожного инспектора

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-21T14:16:25+03:00

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Суд признал 64-летнюю жительницу Балтайского района виновной в попытке подкупа полицейского.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 10 сентября дорожный инспектор остановил ее сына, который ехал без прав. Женщина попыталась дать 5 тыс. рублей за несоставление протокола на ее родственника.

Несмотря на отказ, она положила деньги на выдвижную полку письменного стола.

О случившемся узнал отдел, а пенсионерку обязали выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU