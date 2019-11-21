Жительница Балтая не смогла подкупить дорожного инспектора
Гражданка хотела спасти своего сына
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Суд признал 64-летнюю жительницу Балтайского района виновной в попытке подкупа полицейского.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 10 сентября дорожный инспектор остановил ее сына, который ехал без прав. Женщина попыталась дать 5 тыс. рублей за несоставление протокола на ее родственника.
Несмотря на отказ, она положила деньги на выдвижную полку письменного стола.
О случившемся узнал отдел, а пенсионерку обязали выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU