2019-11-21T14:04:20+03:00
Общество

В Саратове открылась выставка «Акварели Елены Руш»

Попасть на мероприятие может любой желающий
Дарья Вострикова
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В саратовской городской библиотеке состоялось открытие персональной выставки картин «Акварели» участницы Народного самодеятельного коллектива изостудии «Вдохновение» МУК «Городской клуб детского творчества «Романтик» Елены Руш.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, Елена Руш в 1987 году была награждена медалью лауреата всесоюзного фестиваля народного творчества. В 2017 она - лауреат II Парада достижений народного творчества Саратовской области «Огней так много золотых…».

Художница рассказала о своих картинах, прочла авторские стихи.

Выставка экспонируется до 15 декабря 2019 года, с 9:00 до 20:00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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