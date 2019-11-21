Завтра в Саратове отпразднуют День матери

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-21T13:42:50+03:00

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Завтра, 22 ноября, в 11:00, в Шахматном дворце Саратова состоится областное торжественное мероприятие, посвященное Дню матери.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, состоится церемония награждения Почётным знаком Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей» жителей области из числа родителей (усыновителей), опекунов, воспитателей приёмных семей, сотрудников учреждений социальной сферы области. Отметим, что с 2008 года этой почетной наградой отмечен уже 201 человек.

Также многодетные семьи, где живут семь и более детей, получат микроавтобусы «Газель».

ИСТОЧНИК KP.RU