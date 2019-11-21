Рецидивист из Балашова проведет свыше 10 лет в колонии за смерть пенсионера

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-21T13:19:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд приговорил 37-летнего жителя Балашова к 10 годам и двум месяцам исправительной колонии строгого режима за кражу и умышленное причинение вреда, которое повлекло за собой смерть.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 19 сентября 2014 года осужденный залез в окно к 62-летнему знакомому в дом на Народной улице в Балашове, потому что ему не хотели открывать дверь.

Он разбил стекло, после чего избил хозяина жилища, тот скончался в больнице от полученных травм.

По окончанию избиения незваный гость украл вещи из этого же дома.

Мужчина подал апелляцию, посчитав наказание несправедливым, ведь ему якобы угрожали топором.

Наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU