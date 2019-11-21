Саратовская область — лидер по сбору подсолнечника

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-21T13:00:47+03:00

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В Саратовской области собран рекордный урожай подсолнечника.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, сельхозпроизводители собрали 2 млн тонн.

- Побит исторический рекорд за все существование саратовского агропрома. Благодаря вашим достижениям регион первый в России по сбору маслосемян, — поздравил аграриев Валерий Радаев.

Он отметил, что в планах — увеличение переработки подсолнечника в Аткарске и Балакове.

В среднем урожайность подсолнечника по области составила 16 ц/га. Больше всего отличились Пугачевский, Калининский, Екатериновский и Самойловский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU