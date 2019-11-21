Саратовская область — лидер по сбору подсолнечника
В Саратовской области собран рекордный урожай подсолнечника.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, сельхозпроизводители собрали 2 млн тонн.
- Побит исторический рекорд за все существование саратовского агропрома. Благодаря вашим достижениям регион первый в России по сбору маслосемян, — поздравил аграриев Валерий Радаев.
Он отметил, что в планах — увеличение переработки подсолнечника в Аткарске и Балакове.
В среднем урожайность подсолнечника по области составила 16 ц/га. Больше всего отличились Пугачевский, Калининский, Екатериновский и Самойловский районы.
ИСТОЧНИК KP.RU