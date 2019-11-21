2019-11-21T12:44:07+03:00
Общество

Саратовские «Дубки» не согласны со штрафом за свою колбасу с лекарствами

Организация подала апелляцию
Дарья Вострикова
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Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел материалы дела по заявлению Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям к мясокомбинату «Дубки».

Предметом иска стала вареная колбаса «Со шпиком» из супермаркета «Старт», расположенного в Новозыбкове Брянской области.

Специалисты обнаружили остаток лекарства энрофлоксацина, что не соответствует Техническому регламенту Таможенного союза.

На организацию составили протокол об административном правонарушении, в ответ на что комбинат указал на неверные методы исследования.

Согласно экспертному заключению, которое представлено в суде, в колбасе находится по 2 мкг\кг антибиотика, что запрещено законодательством.

Поэтому «Дубки» обязали выплатить 100 тыс. рублей штрафа.

Ответчик намерен обжаловать решение, поэтому подал апелляцию в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд на указанное решение суда первой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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