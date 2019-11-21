Саратовские «Дубки» не согласны со штрафом за свою колбасу с лекарствами
Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел материалы дела по заявлению Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям к мясокомбинату «Дубки».
Предметом иска стала вареная колбаса «Со шпиком» из супермаркета «Старт», расположенного в Новозыбкове Брянской области.
Специалисты обнаружили остаток лекарства энрофлоксацина, что не соответствует Техническому регламенту Таможенного союза.
На организацию составили протокол об административном правонарушении, в ответ на что комбинат указал на неверные методы исследования.
Согласно экспертному заключению, которое представлено в суде, в колбасе находится по 2 мкг\кг антибиотика, что запрещено законодательством.
Поэтому «Дубки» обязали выплатить 100 тыс. рублей штрафа.
Ответчик намерен обжаловать решение, поэтому подал апелляцию в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд на указанное решение суда первой инстанции.
ИСТОЧНИК KP.RU