2019-11-21T11:41:17+03:00
Общество

В Саратовской области на благоустройство парков и дворов выделят 747 млн рублей

Сумму реализуют в 2020 году
Дарья Вострикова
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В 2020 году на благоустройство не менее 101 парка и дворов в Саратовской области выделят 747 млн рублей.

По словам министра строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева, объекты выберут сами жители до 1 декабря 2019 года.

В 2019 году благоустроят 75 общественных территорий во всех 42 муниципальных образованиях области.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в бюджете на 2020 год заложены 625,5 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Речь идет о гражданах из Саратова, Балаковского, Балашовского, Вольского районов, Горновского муниципального образования Краснопартизанского района.

Напомним, вчера депутаты одобрили в первом и втором чтении областной бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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