В Саратовской области на благоустройство парков и дворов выделят 747 млн рублей
В 2020 году на благоустройство не менее 101 парка и дворов в Саратовской области выделят 747 млн рублей.
По словам министра строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева, объекты выберут сами жители до 1 декабря 2019 года.
В 2019 году благоустроят 75 общественных территорий во всех 42 муниципальных образованиях области.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в бюджете на 2020 год заложены 625,5 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Речь идет о гражданах из Саратова, Балаковского, Балашовского, Вольского районов, Горновского муниципального образования Краснопартизанского района.
Напомним, вчера депутаты одобрили в первом и втором чтении областной бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
ИСТОЧНИК KP.RU