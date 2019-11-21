Девушка погибла от угарного газа в Петровске
В Петровске Саратовской области три человека отравились угарным газом.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось ночью 17 ноября.
В гости к двум сестрам на улицу Московская пришел 12-летний племянник. Ночью 21-летняя девушка проснулась от плохого самочувствия и головной боли. Она увидела, что мальчик лежит на полу и его тошнит, а 22-летняя сестра не подает признаков жизни.
Она вызвала медиков, которые установили, что вторая пострадавшая скончалась. После этого на место ЧП приехали полицейские, которые увидели, что ребенку до сих пор плохо, и повторно вызвали «скорую помощь».
Мальчик был госпитализирован, а выжившей оказана помощь на месте.
Экспертиза установила, что причиной смерти стало отравление угарным газом.
В квартире имеется газовая колонка. По предварительной версии, именно из-за нее в воздухе скопился критический объем угарного газа.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU