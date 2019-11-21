2019-11-21T11:40:14+03:00
Происшествия

Девушка погибла от угарного газа в Петровске

Еще одна девушка и ребенок выжили
Екатерина Семенова
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В Петровске Саратовской области три человека отравились угарным газом.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось ночью 17 ноября.

В гости к двум сестрам на улицу Московская пришел 12-летний племянник. Ночью 21-летняя девушка проснулась от плохого самочувствия и головной боли. Она увидела, что мальчик лежит на полу и его тошнит, а 22-летняя сестра не подает признаков жизни.

Она вызвала медиков, которые установили, что вторая пострадавшая скончалась. После этого на место ЧП приехали полицейские, которые увидели, что ребенку до сих пор плохо, и повторно вызвали «скорую помощь».

Мальчик был госпитализирован, а выжившей оказана помощь на месте.

Экспертиза установила, что причиной смерти стало отравление угарным газом.

В квартире имеется газовая колонка. По предварительной версии, именно из-за нее в воздухе скопился критический объем угарного газа.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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